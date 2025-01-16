Дефицит кадров в строительной отрасли Башкирии составляет до 20 тысяч человек
Строительной отрасли в Башкирии требуется от 15 тыс. до 20 тыс. работников, рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов на встрече с журналистами.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам господина Ковшова, минстрой стимулирует выпускников вузов и ссузов оставаться в республике. Конкуренцию за молодых специалистов местному строительному бизнесу составляют соседние регионы и работодатели на Крайнем севере, добавил глава министерства.