Дефицит кадров в строительной отрасли Башкирии составляет до 20 тысяч человек

Строительной отрасли в Башкирии требуется от 15 тыс. до 20 тыс. работников, рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов на встрече с журналистами.

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По словам господина Ковшова, минстрой стимулирует выпускников вузов и ссузов оставаться в республике. Конкуренцию за молодых специалистов местному строительному бизнесу составляют соседние регионы и работодатели на Крайнем севере, добавил глава министерства.

Идэль Гумеров