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Кубанским ИТ-предприятиям будут возмещать половину НДФЛ на новых сотрудников

В 2025 году в Краснодарском крае ввели еще одну стимулирующую меру поддержки для ИТ-бизнеса. Теперь аккредитованные малые и средние предприятия ИТ-сферы, зарегистрированные в регионе, смогут возмещать половину НДФЛ на сотрудников, дополнительно привлеченных на новые рабочие места. Как сообщает пресс-служба администрации региона, им возместят часть затрат на оплату труда привлеченных работников, понесенных с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2025-го.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«Деньги, которые вернутся в компании благодаря этой инициативе, можно использовать на повышение зарплат и увеличение рабочих мест. Это станет серьезным толчком для решения кадрового вопроса в "цифре". Поможет удержать наших специалистов в регионе»,— сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, в регионе за 2024 год число компаний в сфере информационных технологий выросло на 8%, до около 2,6 тыс. Вениамин Кондратьев драйверами для развития ИТ-рынка называет запрос на импортозамещение, в частности в сфере информационной безопасности, а также беспрецедентную господдержку.

Губернатор напомнил, что в конце 2024 года в Краснодарском крае продлили на три года для ИТ-компаний льготу по упрощенной системе налогообложения. Для них действуют сниженные ставки 1 и 5% в зависимости от объекта налогообложения. Этой мерой поддержки уже воспользовались почти 1,2 тыс. организаций.

Среди стабилизирующих федеральных и региональных мер поддержки для ИТ-сферы в регионе действуют налоговые льготы, преференции для производителей программного обеспечения и кредитные предложения для компаний. Кроме того, сотрудники таких предприятий могут получить отсрочку от призыва в армию и воспользоваться льготной ипотекой.

С 2020 года в Краснодарском крае число компаний, работающих в отрасли информационных технологий, выросло в 3,5 раза. Объем их выручки за 2024 год власти прогнозируют на уровне 76,3 млрд руб. Соответственно, выросли и налоговые поступления от отрасли в консолидированный бюджет региона — почти до 8,5 млрд руб. за 2024 год.

Татьяна Ручкина

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