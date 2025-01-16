В Сочи уточнили перечень объектов самовольного строительства, подлежащих сносу

В рамках заседания действующей межведомственной группы в Сочи был уточнен список объектов самовольного строительства, которые подлежат сносу в соответствии с судебным решением. Для некоторых из них уже начали разрабатывать проекты демонтажа, на которые выделили средства в первую очередь, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Мэр отметил, что работа ведется по тем строениям, в которых нет жильцов и подключений к центральным коммуникациям. Он подчеркнул, что интересы города может удовлетворить механизм комплексного развития территорий. В будущем освободившиеся участки могут быть использованы для благоустройства и социального строительства.

Местные власти и прокуратура продолжают работу по раннему выявлению и пресечению самовольных построек. Рейды по всем районам проходят регулярно. Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что результаты прошлого года, когда количество нарушений градостроительного законодательства снизилось вдвое, необходимо сохранить и усилить.

Алина Зорина