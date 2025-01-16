В Болгарии утвердили кандидатуру премьера

Депутаты национального собрания Болгарии сегодня, 16 января, утвердили кандидатуру премьер-министра. Правительство страны возглавит представитель коалиции партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и «Союза демократических сил» (СДС) Росен Желязков, передает Болгарское национальное телевидение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росен Желязков

Фото: Stoyan Nenov / Reuters Росен Желязков

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

По результатам голосования кандидатуру Росена Желязкова поддержали 239 парламентариев, против выступили 114, воздержавшихся не было.

15 января президент Болгарии Румен Радев подписал указ, в котором предложил кандидатуру Росена Желязкова на пост премьер-министра.

Ранее президент страны вручил господину Желязкову мандат на формирование кабинета министров. Росен Желязков предложил кандидатуры трех вице-премьеров и 19 министров. Ожидается, что ключевые посты распределятся между представителями коалиции ГЕРБ-СДС, которой, однако, не удалось получить большинства в парламенте по итогам выборов в октябре.

Последние внеочередные правительственные выборы в Болгарии прошли 27 октября. Это уже седьмые выборы за последние четыре года — с начала правительственного кризиса в республике.

Анастасия Домбицкая