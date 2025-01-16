Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отправил россиянина в колонию на 18 лет за контрабанду гашиша из Европы

Ленинградский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима россиянина, который пытался реализовать более 70 кг гашиша из Испании. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Было установлено, что группа наркоторговцев, в состав которой входил один россиянин и иностранцы, в 2023 году спрятали запрещенные веществва внутри порогов легкового автомобиля, принадлежащего гражданину Молдовы.

Машина проследовала в Россию транзитом через территории Франции, Германии, Польши и Белоруссии. Правоохранители задержали россиянина после передачи груза.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении других предполагаемых участников международной организованной группы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Петербурга лишился автомобиля и телефона за попытку сбыта 80 граммов мефедрона.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...