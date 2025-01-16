Суд отправил россиянина в колонию на 18 лет за контрабанду гашиша из Европы

Ленинградский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима россиянина, который пытался реализовать более 70 кг гашиша из Испании. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Было установлено, что группа наркоторговцев, в состав которой входил один россиянин и иностранцы, в 2023 году спрятали запрещенные веществва внутри порогов легкового автомобиля, принадлежащего гражданину Молдовы.

Машина проследовала в Россию транзитом через территории Франции, Германии, Польши и Белоруссии. Правоохранители задержали россиянина после передачи груза.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении других предполагаемых участников международной организованной группы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Петербурга лишился автомобиля и телефона за попытку сбыта 80 граммов мефедрона.

Андрей Маркелов