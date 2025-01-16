В Челябинске организуют пять мест для крещенских купаний

На Крещение в Челябинске обустроят пять купелей. В ночь с 18 на 19 января возле иорданей будут дежурить сотрудники региональных управлений МЧС и МВД России. Об этом сообщил начальник городского управления безопасности жизнедеятельности населения Валентин Гриднев на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Купели организуют рядом с пляжем «Каспийский берег» и в районе улицы Красных казаков поселка Сосновка на Шершневском водохранилище, около пляжа гостиницы «Смолино-парк» и возле храма «Утоли моя печали» на озере Смолино, а также рядом с пляжем «Восточный берег» на озере Первое.

«Сегодня толщина льда на наших озерах, где будут купели, составляет до 45 см. По оценке этого достаточно для того, чтобы проводить такие мероприятия»,— отметил Валентин Гриднев. По его словам, лучше не собираться группами людей больше 100 человек на участке льда площадью 100 кв. м.

Всего в Челябинской области, по данным регионального управления МЧС России, для крещенских купаний откроют 50 купелей. Они разместятся на 39 водоемах в 33 муниципалитетов.