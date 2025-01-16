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В горах Сочи снова работает тренировочный лавинно-спасательный полигон

Единственный в России тренировочный лавинно-спасательный полигон возобновил работу в горах Сочи на курорте «Роза Хутор». На полигоне проводят бесплатные занятия по безопасности в горах, передает пресс-служба курорта.

Фото: «Роза Хутор»

Фото: «Роза Хутор»

Первоначально полигон открыли в 2020 году для того, чтобы обучать всех желающих общим правилам безопасного поведения в горах. В ходе тренировок горнолыжники в теории и на практике учатся искать людей в лавинах и обращаться со специальным снаряжением. За время работы проекта занятия посетили свыше 2 тыс. человек.

Занятия проводятся в группах, не превышающих 10 человек. Каждая тренировка длится 3,5 часа и проходит дважды в неделю — по средам и субботам. Попасть на полигон можно на лыжах или сноуборде. Полигон будет работать до завершения зимнего сезона 2025 года.

«Чтобы безопасно кататься или уметь оказывать помощь в экстремальной ситуации, необходимо обладать определенными навыками, быстро сориентироваться в ситуации и принять верное решение. Участники занятий на нашем полигоне как раз получают подобные знания»,— отметил заместитель гендиректора по эксплуатации ГЛК горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

Вячеслав Рыжков

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