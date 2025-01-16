«Меры, объявленные правительством, привлекут внимание к агропрофилю»

Правительство на этой неделе скорректировало государственную программу развития сельского хозяйства. Существенная часть изменений касается подготовки научно-педагогических кадров и молодых специалистов для АПК. В частности, предприятиям агропрома компенсируют часть расходов по соглашениям о целевом обучении, частично будет возмещена оплата труда и проживания студентов, привлеченных на практику. Кроме того, правительство частично возместит затраты на капитальный ремонт и оснащение учебных заведений Минсельхоза. Агропредприятия и предприниматели смогут вернуть часть средств на строительство или приобретение жилья для преподавателей аграрных вузов и пр. Принятые государством меры для привлечения кадров в АПК оценила эксперт отрасли, начальник управления производства продукции АПК Министерства агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области, в недавнем прошлом — управляющая кубанской ГК «Сигма» Любовь Кобзарева.

Любовь Кобзарева

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«Внедрение и реализация программ в рамках федерального проекта "Технологический суверенитет" даст мощный толчок развитию сектора АПК по всей стране. Особенно важны принимаемые правительством меры по подготовке и поддержке кадров для юга России, где сельское хозяйство традиционно является одной из ключевых отраслей.

Вопрос кадрового дефицита здесь стоит очень остро. В различных сферах АПК сейчас не хватает от 30 до 50% работников, а в новых регионах этот показатель достигает 60%.

Для оценки потребности в кадрах можно сделать расчет количества работников, необходимых для обработки 1 тыс. га сельхозугодий (например, для выращивания пшеницы, подсолнечника и т. д.). Потребность в кадрах обусловлена многими факторами, включая применяемые технологии, севооборот и обеспеченность предприятий техникой. По моим расчетам, на юге, в зависимости от региона, на предприятиях растениеводства на каждые 1 тыс. га не хватает от 6 до 15 работников. Конечно, аграрии заинтересованы в том, чтобы как можно скорее получить кадры профильных направлений.

Что сегодня влияет на решение молодежи о выборе работы в сфере АПК? Уровень заработной платы, возможность проживания в комфортной среде. Однако нежелание работать в сельском хозяйстве часто связано с ошибочными представлениями: юноши думают, что инженер работает "по локоть в мазуте", а зоотехник — "по колено в навозе". О работе и жизни на селе сейчас мало информации. В школах практически не рассказывают о высокой технологичности современного сельского хозяйства. Поэтому меры, объявленные правительством, включая стимулирующие выплаты преподавателям, привлекут внимание к агропрофилю. А создание и оснащение профильных классов на базе учебных заведений покажет школьникам, насколько технологически развита отрасль АПК и насколько интересна работа в агрокомплексе».