В Сириусе предложили очистить Черное море от мазута с помощью бактерий

Ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» предложили использовать специальные бактерии для очищения Черного моря от нефтепродуктов. Как говорится в научном «Сириус журнале», предлагаемые бактерии «буквально пожирают вредные вещества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ранее на Кубани начали просеивание загрязненного песка. Однако специалист-исследователь научного центра Ирина Оберемок говорит, что это поможет удалить лишь крупные агломераты, но часть нефтепродуктов уже не видна глазу и адсорбирована на частичках песка.

Для удаления углеводородного загрязнения резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» компания «Эфиродинамика» (экологическое направление компании «Роснано») предложила применить технологию биологической очистки воды и почвы. Она подразумевает использование определенных штаммов бактерий, которые разлагают нефтепродукты на нетоксичные вещества. Издание поясняет, что бактериальный белок позже распадается естественным образом, а дополнительная утилизация будет не нужна.

Применять сразу в Анапе предложенную технологию нельзя. Ученые поясняют, что сначала нужно понять, как поведут себя биопрепараты в сложившейся ситуации и в конкретной экосистеме. «Сложность еще и в том, что впервые в истории в море и на побережье попал “тяжелый” топочный мазут марки М100. Да еще и в таком объеме»,— говорят ученые.

Специалисты «Эфиродинамики» собрали и доставили в лабораторный комплекс университета «Сириус» 48 образцов увлажненного песка с пляжей Анапы. Ученые изучат и проследят в динамике их воздействие на загрязненный песок. Исследователи говорят, что нужно будет посмотреть, как себя покажут бактерии-нефтедеструкторы через 14, 28 и 42 дня. Такую же работу проведут и с искусственно загрязненными нефтепродуктами в лабораторных условиях образцами морской воды. В итоге будут подобраны оптимальный препарат и дозировка, а сами исследования помогут в будущих изысканиях.

Татьяна Ручкина