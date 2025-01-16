За 2024 год пассажирам казанских автобусов вернули более 1000 оставленных вещей

В минувшем году пассажирам казанских автобусов было возвращено более 1 тыс. оставленных вещей. В январе 2025 года пассажиры чаще всего забывали варежки и документы. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ПАТП № 2».

Чаще всего среди забытых вещей были спортивная обувь, варежки, женские сумки, а также зачетная книжка и студенческий билет.

Руководитель отдела по связям с общественностью МУП «ПАТП № 2» Сергей Темляков рассказал корреспонденту «Ъ Волга-Урал», что самой неожиданной находкой в автобусе была «большая и тяжелая арматура», которая позже возвращена владельцу.

Артём Дергунов