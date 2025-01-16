Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородские власти передали детской библиотеке публикации о жертвах репрессий

Государственно-правовой департамент правительства Нижегородской области решил передать в дар областной детской библиотеке имени Т.А.Мавриной печатные издания о временах политических репрессий. Об этом говорится на сайте департамента.

Открытка о жертвах политических репрессий в Нижегородской области, посвященная Юрию Неймарку

Открытка о жертвах политических репрессий в Нижегородской области, посвященная Юрию Неймарку

Фото: Правительство Нижегородской области

Открытка о жертвах политических репрессий в Нижегородской области, посвященная Юрию Неймарку

Фото: Правительство Нижегородской области

Структурное подразделение правительства и комиссия при губернаторе по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий издали 10 томов Книги памяти, 20 сборников «Линия судьбы», четыре публицистических сборника, справочно-информационный материал и набор памятных открыток об известных репрессированных нижегородцах.

С материалами также можно ознакомиться на сайте государственно-правового департамента.

Галина Шамберина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...