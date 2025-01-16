На «Госуслугах» появился сервис для пробации осужденных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о запуске на портале «Госуслуги» сервиса пробации для осужденных. Теперь граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ, могут подать через сервис заявление об участии в программе ресоциализации и социальной адаптации для осужденных. Услуга также доступна для бывших осужденных.

В пресс-службе ФСИН пояснили, что программа ресоциализации будет составляться для осужденных индивидуально по результатам рассмотрения заявления. Программа включает в себя мероприятия по восстановлению социальных связей, консультации по социальным и правовым вопросам, оказанию психологической помощи, содействию в получении документов, образования, пособия по безработице, в трудоустройстве и др. Заявление об участии в программе также можно подать на официальном сайте ФСИН.

Законодательство предусматривает три вида пробации: исполнительная — для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества; пенитенциарная — для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы; постпенитенциарная — для тех, кто покинул колонию.

Программы ресоциализации осужденных реализуются Минюстом и структурами ФСИН в соответствии с законом о пробации, подписанным президентом в феврале 2023 года. С 1 января 2024-го закон вступил в силу в части, касающейся исполнительной и пенитенциарной пробации. Положения, которые затрагивают освободившихся граждан, действуют с 1 января 2025 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «От тюрьмы, от сумы и от центра пробации».

Полина Мотызлевская