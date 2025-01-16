В Самарской области УФСБ и ОМОН изъяли из нарколаборатории 20 кг мефедрона

Сотрудники регионального УФСБ и ОМОНа задержали с поличным гражданина РФ Михаила Павлова 1993 года рождения в момент производства наркотиков в лаборатории. Силовики изъяли из незаконного оборота более 20 кг мефедрона, лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Перед этим представители ведомства установили причастность Михаила Павлова к межрегиональным поставкам запрещенных веществ для изготовления наркотиков в лаборатории. После этого незаконный препарат планировалось сбывать.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.5 ст.228.1 и ч.2 ст.228.3 УК РФ. В итоге Самарский областной суд признал Михаила Павлова виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков и приговорил его к 17 годам и 3 месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Георгий Портнов