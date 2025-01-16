В АО «Тепличное» второй год подряд собрали рекордный урожай овощей

В АО «Тепличное» второй год подряд собрали рекордный за всю историю предприятия урожай. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам 2024 года на предприятии, находящемся в собственности региона, собрали более 15 тыс. т овощей. За год в областную казну от госпредприятия поступило более 290 млн руб. налогов.

Глава региона поставил задачу продолжить техническое перевооружение «Тепличного» и повысить круглогодичную урожайность.

Андрей Сазонов