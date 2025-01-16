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Силовики проводят проверку информации о минировании учебных заведений Перми

Неизвестные отправили анонимные сообщения о взрывных устройствах двух корпусов Пермского профессионально-педагогического колледжа и средней образовательной школы №146. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности.

Школа №146

Школа №146

Фото: 2Gis

Школа №146

Фото: 2Gis

«По данному факту правоохранительные органы проводят проверку,  предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и сотрудников учебных заведений», - сообщает минтербез.

В телеграм-каналах сообщается, что в этих заведениях, а также в авиационном и финансово-экономическом колледжах проходит эвакуация.

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