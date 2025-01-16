Силовики проводят проверку информации о минировании учебных заведений Перми
Неизвестные отправили анонимные сообщения о взрывных устройствах двух корпусов Пермского профессионально-педагогического колледжа и средней образовательной школы №146. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности.
Школа №146
Фото: 2Gis
«По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и сотрудников учебных заведений», - сообщает минтербез.
В телеграм-каналах сообщается, что в этих заведениях, а также в авиационном и финансово-экономическом колледжах проходит эвакуация.