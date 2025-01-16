Сбер назвал стоимость аренды квадратного метра жилья в Ростове, Батайске и Аксае

Эксперты Сбера провели анализ рынка долгосрочной аренды жилья в Ростове-на-Дону, соседних Батайске и Аксае и в Таганроге. Используя данные сайта Домклик, специалисты изучили, как менялись цены в течение 2024 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Сбербанк Фото: предоставлено ПАО Сбербанк

В Ростове-на-Дону стоимость аренды одного квадратного метра составила 697 рублей. Соответственно, снять студию площадью 35 кв м в крупнейшем городе Юга в среднем возможно примерно за 25 тысяч рублей. В сравнении с началом года стоимость выросла на 4,5%.

В Батайске цена на долгосрочную аренду «квадрата» оказались на уровне 565 рублей. Стоимость увеличивалась в течение года и к декабрю показала значительный рост — 22%. Средняя цена аренды студии или однокомнатной квартиры составила 20 тысяч рублей. В Аксае съём жилья обходится дороже: квадратный метр здесь стоит 663 рубля, а аренда стандартной однокомнатной квартиры (35 кв м) — около 23 тысяч рублей. За год стоимость увеличилась на 19%.

В Таганроге снять один квадратный метр сейчас можно примерно за 515 рублей, а однокомнатную квартиру – за 18 тысяч рублей. Это самый низкий показатель среди исследованных городов. При этом с начала года стоимость увеличилась сильнее всего: темп роста составил почти 43%.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«В 2024 году число предложений на рынке долгосрочной аренды жилья в Ростовской области увеличилось на 16%. Для размещения и поиска объявлений всё больше дончан стали использовать проверенные онлайн-платформы. Такие ресурсы позволяют минимизировать риски, удобно планировать звонки и показы и детально описывать характеристики квартиры. Другое преимущество – возможность консультаций от специалистов: юристы многих платформ помогают грамотно подготовить документы, а службы поддержки - решить любые возникающие вопросы. Все эти факторы способствуют выводу рынка из «серой зоны» и повышению уровня защиты как собственников, так и нанимателей».