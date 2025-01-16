Министр обороны Италии прибыл с визитом в Киев

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто прибыл в Киев с официальным визитом. Подробностей визита не приводится.

«(Гуидо.— ''Ъ'') Крозетто прибыл в Киев с официальным визитом на Украину, в ходе которого проведет ряд встреч с представителями властей»,— говорится в сообщении Министерства обороны Италии.

Поездка министра обороны Италии в Киев стартовала через неделю после необъявленного визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим. По итогам встречи с украинским визави премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала Владимиру Зеленскому «лучшие позиции» на мирных переговорах с Россией, а также подтвердила полную поддержку Украины со стороны Италии.

В конце декабря совет министров Италии принял законопроект о продлении военной помощи Украине в 2025 году. 22 января Гуидо Крозетто выступит в парламенте с речью, где доложит о военной помощи Киеву.

Анастасия Домбицкая