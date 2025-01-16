В Челябинске водителям трамваев повысят зарплату

Часовые тарифные ставки водителей трамваев в Челябинске вырастут на 10%. Нововведение начнет действовать с 1 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

Кроме того, с 1 апреля запланирована ежегодная индексация заработной платы для всех сотрудников транспортного предприятия.

В 2024 году тарифные ставки в ЧелябГЭТ повышались трижды. В феврале на 10% для водителей и кондукторов электротранспорта, в апреле на 8% — для всех сотрудников, в июне на 20% — только для водителей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 15 октября 2024 года в общественном транспорте Челябинска, Копейска, Сосновского района увеличили стоимость проезда. Размер оплаты наличными составит 43 руб., банковской и транспортной картами — 37 руб. и 34 руб. соответственно. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области тогда объясняло повышение стоимости проезда необходимостью индексировать заработные платы водителям, а также покрывать расходы на дорогостоящие запчасти для транспорта.