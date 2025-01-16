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Оружейный склад нашли нижегородские оперативники под Чкаловском

Чкаловские оперативники обнаружили склад с оружием у ранее не судимого 33-летнего жителя села Чистое. Он хранил эти устройства незаконно, сообщили в региональном управлении МВД.

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Порох с оружейного склада под Чкаловском

Порох с оружейного склада под Чкаловском

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Оружие со склада под Чкаловском

Оружие со склада под Чкаловском

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Оружие со склада под Чкаловском

Оружие со склада под Чкаловском

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

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Порох с оружейного склада под Чкаловском

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Оружие со склада под Чкаловском

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Оружие со склада под Чкаловском

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

У фигуранта изъяли банки с порохом, ножи, ружья SAIGA-12К и ИЖ-43, части затвора, сигнальные пистолеты, патроны и гильзы. Оружие отправили на баллистическую, взрывотехническую и криминалистическую экспертизы.

Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении и хранении оружия и взрывных устройств по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. руб.

Елена Ковалева

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