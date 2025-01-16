Межрайонные суды начнут работу в Нижегородской области с 17 января

В Нижегородской области с 17 января 2025 года начнут работать 12 межрайонных судов в связи с реформированием судебной системы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Госдума одобрила внесенный региональным парламентом закон о реформировании судов общей юрисдикции в Нижегородской области в ноябре 2023 года. В целях оптимизации законодатели разрешили упразднить 26 районных судов и создать вместо них 12 межрайонных. На местах упраздняемых судов в 14 округах будут работать постоянные судебные присутствия.

Межрайонными стали Большеболдинский, Вачский, Воротынский, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский, Перевозский, Пильнинский, Сергачский, Шарангский и Шахунский суды.

Галина Шамберина