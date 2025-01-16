СК проводит проверку после отравления угарным газом семьи в Арзамасе

В городе Арзамасе Нижегородской области следователи проводят проверку из-за отравления угарным газом трех человек, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, вечером 15 января в квартире дома на улице Октябрьской женщина и ее двое детей почувствовали недомогание. Пострадавших доставили в больницу, сейчас угрозы их здоровью нет.

Квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Галина Шамберина