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СК проводит проверку после отравления угарным газом семьи в Арзамасе

В городе Арзамасе Нижегородской области следователи проводят проверку из-за отравления угарным газом трех человек, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, вечером 15 января в квартире дома на улице Октябрьской женщина и ее двое детей почувствовали недомогание. Пострадавших доставили в больницу, сейчас угрозы их здоровью нет.

Квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Галина Шамберина

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