В Ростовской области утвердили количество избирателей

Избирательная комиссия утвердила численность избирателей Ростовской области. По состоянию на январь 2025 года на Дону зарегистрировано 3,154 млн избирателей, сообщает пресс-служба комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Больше всего избирателей зарегистрированы в Ростове-на-Дону – 816 тыс. Также в тройку лидеров среди городов вошли Таганрог (213 тыс. избирателей) и Шахты (157 тыс. избирателей).

Лидерами среди районов являются Аксайский (98 тыс.), Сальский (78 тыс.), Азовский (76 тыс.) и Белокалитвинский районы (71 тыс.).

В единый день голосования,14 сентября 2025 года, в Ростовской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Жителям региона предстоит избрать около 200 парламентариев в местные представительные органы власти.

Анна Марьина