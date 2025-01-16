В 2025 году федеральный Сабантуй проведут в Якутии

В этом году Республика Саха (Якутия) примет федеральный Сабантуй. Кабмин Татарстана утвердил состав оргкомитета, который возглавил вице-премьер республики Василь Шайхразиев. Распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан начал подготовку к федеральному Сабантую в Якутии

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Татарстан начал подготовку к федеральному Сабантую в Якутии

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Его заместителями назначили министра культуры Татарстана Ираду Аюпову, главу исполкома всемирного конгресса татар Даниса Шакирова и мэра Нижнекамска Рамиля Муллина.

В состав оргкомитета также включили министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова, помощника вице-премьера Татарстана Рамиля Закиева, министра спорта Владимира Леонова и других.

Власти Татарстана ежегодно организуют федеральный Сабантуй в одном из регионов России с 2001 г. В прошлом году местом проведения стала Республика Марий Эл.

Дарья Сайфиева