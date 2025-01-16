За год из Самарской области за рубеж вывезли почти 500 животных и птиц

В 2024 году с территории Самарской области за пределы Российской Федерации было вывезено 480 домашних животных и птиц. Вывоз осуществлялся под контролем управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Инспекторы оформили необходимые документы на вывоз питомцев воздушным и наземным транспортом в следующие страны: Германию, Испанию, Италию, Турцию, Францию, Таиланд, Сербию, Кипр, Болгарию, США, Индонезию, Израиль, Шри-Ланку, Грузию, Венгрию, Египет, Португалию, Чехию, Швецию, Тайвань, Кубу, Катар, Азербайджан, Ирак, Индию, Бангладеш, ЮАР, Литву, Румынию, Черногорию, Аргентину, Мальту, ОАЭ, Доминикану и Абхазию. В основном вывозились кошки и собаки.

«Все животные были клинически здоровы, что подтверждается ветеринарными свидетельствами. Питомцы прошли вакцинацию от бешенства и других инфекционных заболеваний, а также были чипированы в соответствии с международными стандартами качества»,— заявили в Россельхознадзоре.

На всех животных и птиц были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты формы 5а, подтверждающие эпизоотическое благополучие места вывоза, и евросправки.

Алексей Алексеев