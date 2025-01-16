Бизнесмен и блогер Николай Василенко хочет зарегистрировать три товарные марки

Ростовский блогер и бизнесмен Николай Василенко подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков. Как пишет издание RO.TODAY, предприниматель намерен брендировать собственное имя и хештег «#Улыбканиколаявасиленко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Николая Василенко Фото: Telegram-канал Николая Василенко

Если ведомство одобрит заявку, под брендами «Николай Василенко» и «Улыбканиколаявасиленко» он сможет продавать алкоголь, посуду, косметику, кофе и ряд других товаров, включая лавандовое масло — в Интернете блогер получил прозвище «лавандовый раф». Кроме того, предприниматель получит право открывать гостиницы с этими названиями.

Василенко впервые получил известность, став в 2000-х годах совладельцем водочного производства «Регата», которое выпускало «Белую березку». Позже он продал бизнес и открыл в центре города ресторан «Онегин Дача». В прошлом году на него обратили внимание пользователи Сети, когда Василенко начал выкладывать позитивные ролики в свои соцсети, за что пользователи прозвали его «успокоителем года».

Дмитрий Ковалевский