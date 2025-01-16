Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнесмен и блогер Николай Василенко хочет зарегистрировать три товарные марки

Ростовский блогер и бизнесмен Николай Василенко подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков. Как пишет издание RO.TODAY, предприниматель намерен брендировать собственное имя и хештег «#Улыбканиколаявасиленко».

Фото: Telegram-канал Николая Василенко

Фото: Telegram-канал Николая Василенко

Если ведомство одобрит заявку, под брендами «Николай Василенко» и «Улыбканиколаявасиленко» он сможет продавать алкоголь, посуду, косметику, кофе и ряд других товаров, включая лавандовое масло — в Интернете блогер получил прозвище «лавандовый раф». Кроме того, предприниматель получит право открывать гостиницы с этими названиями.

Василенко впервые получил известность, став в 2000-х годах совладельцем водочного производства «Регата», которое выпускало «Белую березку». Позже он продал бизнес и открыл в центре города ресторан «Онегин Дача». В прошлом году на него обратили внимание пользователи Сети, когда Василенко начал выкладывать позитивные ролики в свои соцсети, за что пользователи прозвали его «успокоителем года».

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...