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Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 233 медработников в 2024 году

В рамках программы социальной ипотеки 233 медицинских работника Татарстана получили квартиры с чистовой отделкой в разных городах и районах республики. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 233 медработников в 2024 году

Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 233 медработников в 2024 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 233 медработников в 2024 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За 30 лет работы Госжилфонд при раисе РТ обеспечил жильем более 12 тыс. медработников республики.

Кроме того, ежегодно 125 медработникам республики оказывается поддержка от правительства Татарстана. В 2024 году размер гранта для улучшения жилищных условий составил 800 тыс. руб. В рамках этой программы за последние 10 лет свои жилищные условия улучшили 1104 медработника.

В июле сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года 32 тыс. медработников получили социальные выплаты на общую сумму более 1,7 млрд руб.

Анар Зейналов

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