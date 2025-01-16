Житель Тольятти возвращается домой из украинского плена

В ходе вчерашнего обмена с Украиной по формуле «25 на 25» среди освобожденных российских военнослужащих оказался житель Тольятти. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина. По ее словам, семья военнослужащего ранее обращалась за содействием в его освобождении из плена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы связались с супругой бойца, она знает о том, что ее муж скоро будет дома, ждет его звонка. Мы останемся на связи с семьей, при необходимости, будем оказывать содействие. Оповестила главу города Тольятти Илью Сухих»,— заявила госпожа Лапушкина.

В настоящее время, по сообщениям Минобороны РФ, освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая помощь. Вскоре они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны.

Алексей Алексеев