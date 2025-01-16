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В лобовом столкновении на Серовском тракте пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате лобового столкновения на Серовском тракте, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Пострадавших эвакуировали с места происшествия двумя бригадами скорой помощи из Нижнего Тагила.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Троих детей госпитализировали в травматологическое отделение Детской городской больницы Нижнего Тагила с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Одного взрослого пациента госпитализировали в травматологическое отделение Демидовской городской больницы с переломом плечевой кости, двух других обследовали медики после ДТП, рекомендовав им амбулаторное лечение.

Столкновение произошло в 12:10 на 156-м км Серовского тракта. Два легковых автомобиля столкнулись, более подробная информация уточняется.

Анна Капустина

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