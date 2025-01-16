На Кубани рождаемость в 2024 году снизилась почти на 3%

На Кубани в 2024 году зарегистрировали 51 986 актов гражданского состояния о рождении, что на 1494 (или 2,8%) меньше, чем годом ранее. Такая статистика опубликована на официальном сайте Управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сокращение рождаемости наблюдается в регионе много лет. Так, в 2015 году в Краснодарском крае зарегистрировали 74 990 актов гражданского состояния о рождении, в 2018-м — 65 282, в 2021-м — 59 701. По мнению независимого демографа Алексея Ракши, тенденция соответствует общероссийской, но за счет высокого уровня миграции в регион рождаемость на Кубани в сравнении с некоторыми другими субъектами России падает медленнее. Стремительное снижение числа родившихся эксперт связывает с демографической ямой 90-х годов: сокращается число тридцатилетних женщин.

«Основные причины снижения рождаемости на Кубани — это материальные сложности, связанные с ростом цен на продукты, детское питание и детские вещи. Молодые семьи не хотят иметь больше одного ребенка, так как официальная заработная плата не позволяет обеспечить достойный рост и развитие малыша. Отсутствие жилья, увеличенные ставки по ипотечным кредитам пугают молодежь, женщины откладывают деторождение до времени, когда их благосостояние улучшится»,— считает главный врач и основатель медицинского центра «Чадо» Ольга Астафьева.

В декабре 2024 года сообщалось, что президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком и региональным властям в 2025 году принять дополнительные меры для повышения рождаемости. Первый доклад по выполнению задач в этой сфере глава государства должен получить до 1 июня, далее — раз в полгода.

На первом совещании 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу для помощи семьям, целью которой является увеличение рождаемости. Глава региона предложил предусмотреть дополнительные выплаты, льготы, помощь в обеспечении питанием и одеждой для детей из малообеспеченных семей, а также увеличить количество ясельных групп в детсадах. Кроме того, обсуждается введение регионального маткапитала на четвертого и последующих детей.

Маргарита Синкевич