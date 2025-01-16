Частное учреждение правозащиты-бюро «Воин-Правовед» из Владивостока подало иск к аппарату Государственной думы через Арбитражный суд Татарстана. Сумма исковых требований составила 3,5 трлн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иск к Госдуме на 3,5 трлн руб. подали через арбитражный суд Татарстана

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Иск к Госдуме на 3,5 трлн руб. подали через арбитражный суд Татарстана

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, бюро требовало признать незаконным решение административного органа. Суд отказался принять исковое заявление.

С августа 2024 года бюро подало 11 исков в Татарстане против федеральных ведомств, включая Госдуму, Совет Федерации, Центральный банк и Минфин.

По данным сервиса Rusprofile, бюро зарегистрировано во Владивостоке в августе 2024 года. У фирмы есть дочерняя структура — ООО «Социобюро». Директором компании числится Евгений Танасенко.

Дальневосточная организация не ограничилась Татарстаном и подала более 250 аналогичных исков в арбитражные суды различных регионов России.

Юристы считают, что деятельность бюро носит характер самопиара, пишет «Коммерсантъ». Руководитель проектов банкротного направления юридической фирмы Vegas Lex Валерия Тихонова убеждена, что такие действия могут вызвать путаницу и панику среди граждан, далеких от юридических тонкостей.

Кроме того, юристы отмечают правовые риски, связанные с подобными исками. Они считают, что такие действия могут привлечь внимание правоохранительных органов, поскольку заявления против структур, таких как Центральный банк, могут повлиять на финансовые рынки. Это, в свою очередь, может привести к уголовному преследованию по статье 185.3 УК РФ (манипулирование рынком).

Анар Зейналов