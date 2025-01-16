Многоквартирный дом №10а по улице Щапова собираются включить в реестр объектов культурного наследия. Акт о результатах государственной экспертизы опубликовал Комитет Татарстана по ОКН. «Является характерным примером типового жилищного строительства СССР 1933–1941 гг.», — сказано в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятиэтажный дом 1935 года постройки признали объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Пятиэтажный дом 1935 года постройки признали объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В этом доме жили архитектор Георгий Солдатов, поэт Шараф Мударрис, актриса Камала Рауза Хайретдинова, солистка Театра оперы и балета Сара Зарова, писатель Абдурахман Абсалямов и другие. Кирпичная постройка на Щапова имеет не только историческую, но и архитектурную ценность.

Как сообщила мэрия Казани, в прошлом году к саммиту стран БРИКС в Казани обновили 200 исторических объектов на 44 улицах.

Дарья Сайфиева