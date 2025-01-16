«Ростех» создал комплекс для защиты городских кварталов от БПЛА

Челябинский радиозавод «Полет» (входит в холдинг АИС «Ростеха») создал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников. Она была успешно испытана на массовых городских мероприятиях, заявили «Известиям» в «Ростехе».

Комплекс предназначен для радиоэлектронной разведки. Утверждается, что он способен прикрыть площадь в несколько квадратных километров. В его основе лежит комплекс обнаружения и подавления дронов «Сфера».

«Определяем каналы управления и видеосигнала с дронов, после чего система в автоматическом или ручном режиме включает РЭБ. В системе нет РЛС, но по желанию можно синхронизировать ее с любым изделием»,— сказал гендиректор «Полета» Алексей Науменко.

По данным разработчиков, модульность «Сферы» позволяет конфигурировать систему защиты, исходя из конкретных целей и задач. Господин Науменко добавил, что для каждого заказчика можно «собрать свою модель потенциальных угроз».

В ноябре 2023 года модификация «Сфера-МБ» прошла испытания в НИИ Минобороны, ее внесли в реестр рекомендуемых изделий для борьбы с беспилотниками. Система способна обнаруживать и подавлять разные типы БПЛА, а ее модульность позволяет масштабировать защиту от одного объекта до всего города. В декабре 2024-го на коллегии Минобороны Владимир Путин поручил нарастить производство беспилотных систем различных типов.

О системах противодронной защиты — в материале «Ъ FM» «Бизнес включается в РЭБ».