Создательницу ОПГ с участием владельца «Гриль Хауса» оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил в силе меру пресечения Елене Ветошенковой, подозреваемой в создании преступного сообщества, в которое входил владелец сети ресторанов «Гриль Хаус». Она останется в СИЗО до 4 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

4 декабря прошлого года Центральный районный суд Челябинска отправил Елену Ветошенкову в СИЗО на два месяца. Сторона защиты пыталась обжаловать это решение и просила изменить меру пресечения. По мнению адвокатов, у следствия нет доказательств, что обвиняемая может скрыться от следствия. Однако суд с учетом позиции прокурора отклонил жалобу.

Елену Ветошенкову обвиняют в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, она занималась куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Доход от это деятельности составил не менее 300 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале декабря прошлого года полиция и Росгвардия задержала десять предполагаемых участников преступного сообщества, в том числе владельца ресторана «Гриль Хаус» Сергея Малетина, его жену и дочь. Организаторы ОПГ привлекли восемь человек для поиска клиентов, мониторинга курсов иностранных валют, а также их обмена.