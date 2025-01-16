Жители Рыбинска купили дом в деревне под нарколабораторию

Ярославский областной суд приговорил двух жителей Рыбинска к 22 годам лишения свободы за организацию нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что двое рыбинцев 35 и 43 лет купили частный дом в деревне Рыбинского района и организовали в нем лабораторию для кустарного производства синтетического наркотического средства. За два месяца 2024 года обвиняемые произвели 25 кг наркотиков, но сбыть вещества они не успели — деятельность пресекла полиция.

Подсудимые признаны виновными в незаконном производстве наркотиков и покушении на незаконный сбыт. Один из них будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, другой – особого режима. Приговор в силу не вступил, отметили в прокуратуре.

Алла Чижова