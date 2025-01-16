Первый замглавы Перми меняет место работы

Первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова переходит на работу в администрацию Пермского округа. По данным газеты «Звезда», с 20 января госпожа Андрианова займет должность заместителя главы этого муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Андрианова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ольга Андрианова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что действующий глава Пермского округа Владимир Цветов, руководящий муниципалитетом с апреля 2021 года, может покинуть должность, а основным кандидатом на его место является госпожа Андрианова.

Ольга Андрианова считается одним из ключевых членов команды губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Она работает первым заместителем главы Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям с конца августа 2023 года. Ранее госпожа Андрианова работала в УФАС России по Пермскому краю, занимала должность первого замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, начальником краевой инспекции по охране культурного наследия.

Напомним, что после досрочного ухода с должности главы Перми Алексея Демкина Ольга Андрианова временно исполняла полномочия градоначальника до назначения экс-министра экономического развития Прикамья Эдуарда Соснина на пост руководителя краевой столицы.

ОБНОВЛЕНО: Глава Пермского муниципального округа подтвердил Владимир Цветов информацию о предстоящем назначении Ольги Андриановой своим первым заместителем. "Такое управленческое решение принято. Отношусь позитивно. Усиление команды - всегда хорошо. Работать без первого зама довольно сложно", - прокомментировал руководитель.