Жителям Ростовской области рассказали о мерах профилактики пневмонии
Роспотребнадзор Ростовской области напомнил жителям региона о мерах профилактики острого инфекционного заболевания —внебольничной пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Основными симптомами заболевания являются: кашель, отдышка, повышенная температура тела, общая слабость, утомляемость, боль в грудной клетке.
Внебольничная терапия передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Источником инфекции может быть больной человек или носитель возбудителя. Мерами профилактики является здоровый образ жизни, правильное питание, влажная уборка в помещении и мытье рук.