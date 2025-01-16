Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителям Ростовской области рассказали о мерах профилактики пневмонии

Роспотребнадзор Ростовской области напомнил жителям региона о мерах профилактики острого инфекционного заболевания —внебольничной пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными симптомами заболевания являются: кашель, отдышка, повышенная температура тела, общая слабость, утомляемость, боль в грудной клетке.

Внебольничная терапия передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Источником инфекции может быть больной человек или носитель возбудителя. Мерами профилактики является здоровый образ жизни, правильное питание, влажная уборка в помещении и мытье рук.

Анна Марьина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...