Жителям Ростовской области рассказали о мерах профилактики пневмонии

Роспотребнадзор Ростовской области напомнил жителям региона о мерах профилактики острого инфекционного заболевания —внебольничной пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Основными симптомами заболевания являются: кашель, отдышка, повышенная температура тела, общая слабость, утомляемость, боль в грудной клетке.

Внебольничная терапия передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Источником инфекции может быть больной человек или носитель возбудителя. Мерами профилактики является здоровый образ жизни, правильное питание, влажная уборка в помещении и мытье рук.

Анна Марьина