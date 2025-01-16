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Бастрыкин запросил доклад о нападении на подростка в детдоме Челябинска

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки инцидента с нападением подростка на сверстника в челябинском МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Солнечный"». О результатах расследования сообщит исполняющий обязанности главы управления СУ СК России по Челябинской области Константин Правосудов, отмечает пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», нападение произошло 14 января 2025 года. По версии следствия, между двумя несовершеннолетними воспитанниками детдома «Солнечный» произошел конфликт, из-за которого один из них ударил сверстника ножом в грудь. В результате 16-летний потерпевший выжил, ему была оказана медпомощь. В отношении 15-летнего челябинца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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