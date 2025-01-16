В Крыму осудили офицера, который сбил вертолет вместо дрона
Офицера ПВО осудили за сбитый вертолет во время отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым. Вместо вражеского дрона был сбит российский военный вертолет Ми-8, пишет «Ъ».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Игорь Пашков, занимавший должность старшего помощника оперативного дежурного командного пункта одной из частей ПВО, дислоцированных в Крыму, предстал перед гарнизонным военным судом Севастополя по обвинению в халатности, повлекшей за собой смерть трех человек (ч. 3 ст. 293 УК). Ему грозило до семи лет лишения свободы, однако суд первой инстанции ограничился тремя годами колонии-поселения и лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями на государственной службе и в органах местного самоуправления, на один год.
Согласно данным, установленным в суде, 18 октября 2023 года, когда капитан Игорь Пашков нес боевое дежурство, ему поступил доклад об обнаружении низколетящей малоскоростной воздушной цели. Докладчик, начальник боевого расчета, как и положено, сообщил свой позывной. Однако офицер, принявший сообщение, ошибся в цифре позывного и доложил своему руководству, что неопознанная цель находится в другом месте.
Дежурство осуществляется по секторам, и офицер принял решение о необходимости уничтожения цели. Чуть позже начальник расчета уточнил, что целью является вертолет с включенными огнями, но было уже поздно. Господин Пашков не поверил дополнительным сообщениям, а проверка показала, что по месту обнаружения цели «своих самолетов нет». Через две минуты после первого сообщения цель была уничтожена ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса ТОР-М2ДТ. Еще через пару минут выяснилось, что ПВО отработала по своим: сбитый Ми-8МТВ-5–1 рухнул в Черное море, три члена экипажа погибли.
Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства в условиях боевых действий, повлекшее тяжкие последствия). Дело расследовалось в отношении неустановленных лиц. Однако в мае прошлого года Игорь Пашков пришел с повинной, признав, что мог совершить ошибку.
По данным военного следственного управления СКР, офицер вследствие халатного отношения к службе не осуществил идентификацию воздушного судна и места его обнаружения. Это явилось причиной предоставления ложной информации и привело к поражению «дружественным огнем» вертолета ВКС России.
В гарнизонном суде офицер полностью признал свою вину, однако отказался давать показания. Суд приговорил господина Пашкова к выплате 5 млн руб. в пользу Министерства обороны, которое оценило сбитый вертолет в 204 млн руб. и подало иск о возмещении имущественного вреда. Вдовам пилотов, рассчитывавшим получить от военных компенсацию морального вреда в 3 млн руб. каждой, суд назначил по 1 млн руб.
Проверяя справедливость приговора, апелляция отметила, что в нем верно указаны в качестве смягчающих обстоятельств признание господином Пашковым своей вины; раскаяние в содеянном; привлечение к уголовной ответственности впервые; наличие на иждивении сына, имеющего инвалидность; положительные характеристики; государственная награда и статус ветерана боевых действий, а также принесение извинений потерпевшим и другие действия, направленные на заглаживание вреда. Суд не нашел оснований для более строгого наказания Игорю Пашкову, а также для увеличения взысканий с военных. Он пришел к выводу, что эти меры соответствуют принципам разумности и справедливости. Окружной суд постановил сократить срок наказания офицеру до двух лет и десяти месяцев, учитывая, что от него следствие узнало все обстоятельства трагедии в небе над Крымом.