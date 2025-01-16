Дом Тевкелевых в Уфе продан за 26 млн рублей

Выявленный объект культурного наследия Дом Тевкелевых с земельным участком, расположенный на улице Зайнуллы Расулева, 11/1 в Уфе, продан за 26,17 млн руб., следует из сообщения на официальном сайте торгов. Начальная цена здания составляла 18,7 млн руб., шаг аукциона — 934,5 тыс. руб. (5%), размер задатка — 1,9 млн руб. (10%). Право выкупить объект получило ООО «Проект-М».

Здание продается с обременением: новый владелец должен выполнять в отношении него требования ФЗ «Об объектах культурного наследия».

Двухэтажный кирпичный дом площадью 478,2 кв. м введен в эксплуатацию в 1917 году. Площадь земельного участка составляет 703 кв. м.

«Дом Тевкелевых имеет огромную историческую ценность не только для республики, но и для мусульманской культуры в России», — отметила в соцсетях руководитель башкирского отделения председатель совета Башкирского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», координатор общественного движения «Архзащита Уфы», член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина. Участок и дом первоначально принадлежали второму муфтию ОДМС (ныне — ЦДУМ России) Габдессаляму Габдрахимову, под руководством которого была построена Первая соборная мечеть Уфы.

Затем усадьбу купил муфтий Салимгарей Тевкелев. На участке около дома он построил мусульманский приют для мальчиков-сирот, после революции реорганизованный в Татарскую школу.

Эльза Маулимшина просила, чтобы ЦДУМ России инициировало возврат расселенной усадьбы и земельного участка в собственность Первой соборной мечети Уфы, так как по завещанию вдовы муфтия Тевкелева усадьба со всеми постройками была передана в дар Первой соборной мечети Уфы.

ООО «Проект-М», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2001 года в Уфе. Владельцем является Георгий Мазин. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Выручка в 2023 году составила 35 млн руб., чистая прибыль — 12,8 млн руб.

Майя Иванова