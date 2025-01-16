Глава СК РФ затребовал доклад по уголовному делу о разбитых дорогах в Оренбуржье
Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Оренбуржью Вячеслав Зудерман отчитается в центральном аппарате о расследовании уголовного дела о ненадлежащем состоянии дороги в регионе. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Перед этим в СК РФ поступило обращение на тему ненадлежащего содержания автодороги Бугуруслан — Заглядино в Асекеевском и Бугурусланском районах. Заявитель написал, что долгое время дорога остается разбитой, а на ее поверхности есть множество ям и колей.
Это затрудняет движение транспорта и регулярно приводит к ДТП. Несмотря на обращения местных жителей в компетентные органы, дорога до сих пор не отремонтирована.
Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. По его поручению СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело. Вячеслав Зудерман доложит в центральном аппарате об итогах расследования и установленных обстоятельствах.