Глава СК РФ затребовал доклад по уголовному делу о разбитых дорогах в Оренбуржье

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Оренбуржью Вячеслав Зудерман отчитается в центральном аппарате о расследовании уголовного дела о ненадлежащем состоянии дороги в регионе. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перед этим в СК РФ поступило обращение на тему ненадлежащего содержания автодороги Бугуруслан — Заглядино в Асекеевском и Бугурусланском районах. Заявитель написал, что долгое время дорога остается разбитой, а на ее поверхности есть множество ям и колей.

Это затрудняет движение транспорта и регулярно приводит к ДТП. Несмотря на обращения местных жителей в компетентные органы, дорога до сих пор не отремонтирована.

Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. По его поручению СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело. Вячеслав Зудерман доложит в центральном аппарате об итогах расследования и установленных обстоятельствах.

Георгий Портнов