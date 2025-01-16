В Челябинске будут судить ОПГ из 34 наркоторговцев

Полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из федерального ведомства раскрыли деятельность преступной группировки из 34 человек, более года распространявших наркотики в семи регионах страны. Расследование уголовных дел завершено, материалы направлены в суды Челябинска для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, руководил сообществом 43-летний гражданин страны ближнего зарубежья, проживающий за пределами России. Он поставлял в Челябинскую область героин и синтетические наркотики, распределял груз и прибыль среди 33 участников группировки. Преступное сообщество состояло из изолированных коллективов, которыми руководили соотечественники главаря. Новые члены группировки проходили многоступенчатый инструктаж по маскировке и особенностям работы. Для повышения уровня скрытности о каждом перемещении груза знал только непосредственный исполнитель и его куратор. В некоторых случаях наркотики перевозились в скрытых полостях автомобилей или подвешивались на веревках в вентиляционные шахты помещений. Сбывали их через интернет-магазины в мессенджере.

В течение 2023-2024 годов сотрудники полиции смогли пресечь деятельность всех ячеек разветвленной сети. За период расследования уголовных дел по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем) следователи задокументировали 100 эпизодов преступления, изъято более 26 кг наркотических средств.

Обвинительные заключения утверждены в отношении 21 фигуранта, в отношении еще 12 активных участников сообщества дела направлены для рассмотрения в суды в декабре 2024 года. Также полицейские установили, что за время существования преступных ячеек, чьи дела уже отправились в суд, их члены продолжали продавать наркотики на территории Москвы, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Челябинской и Свердловской областей.

Виталина Ярховска