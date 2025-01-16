В Коркино многодетной семье дали землю после вмешательства генпрокурора

Администрация Коркинского муниципального округа предоставила многодетной семье бесплатный участок под строительство дома после визита генерального прокурора России Игоря Краснова в Челябинскую область. После семи лет очереди семью незаконно сняли с учета как имеющих право на землю, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Жительница Коркино Анна Попова обратилась к Игорю Краснову на личном приеме, состоявшемся 27 ноября в Челябинске. В 2017 году многодетная семья встала на учет для бесплатного получения в собственность земельного участка. Впоследствии в региональном законе был установлен дополнительный критерий — нуждаемость в жилье. В октябре 2024 года администрация Коркинского округа сняла семью с учета из-за того, что у них была квартира в собственности площадью 49 кв. м.

«Такое решение ущемило права многодетной семьи на получение мер социальной поддержки, поскольку на момент постановки на учет имелись законные основания для предоставления земельного участка. Кроме того, учетная норма площади жилья для определения нуждаемости в улучшении жилищных условий соответствует необходимым критериям»,— сообщает надзорное ведомство.

По поручению генпрокурора прокуратура Челябинской области провела проверку и опротестовала решение администрации Коркино. Семья земельный участок в черте города.