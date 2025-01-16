«Трактор» обыграл «Сибирь» в гостевом матче со счетом 4:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл новосибирскую команду «Сибирь». Счет составил 4:3 в пользу южноуральцев.

Матч состоялся 15 января в Новосибирске. Из «Трактора» голами отметились Артем Блажиевский, Василий Глотов, а также Виталий Кравцов, оформивший дубль. Со стороны «Сибири» шайбы в ворота противники забили Брендэн Лайпсик, Георгий Белоусов и Энди Андреофф.

С 2021 года «Трактор» обыграл «Сибирь» в 11 раз. Южноуральская команда продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 63 очками.