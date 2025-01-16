За сутки в Казани произошло три ДТП с пострадавшими

В среду 15 января в Казани произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Всего за сутки в городе зарегистрировано 200 ДТП. Из них 94 случая оформлены в центрах оформления аварий, еще 30 — непосредственно на месте происшествий сотрудниками ГИБДД. Среди ДТП с пострадавшими: наезд на пешехода на регулируемом переходе при повороте налево, а также столкновение автомобилей из-за выезда на встречную полосу.

Кроме того, за сутки задержаны девять водителей в состоянии опьянения и шесть человек, управлявших автомобилями без прав. В отдел полиции доставлен один гражданин, подозреваемый в совершении преступления.

Анар Зейналов