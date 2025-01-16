Смотреть не снимать

Кассационный суд в Краснодаре завершил рассмотрение спора о взыскании морального вреда за использование камеры наружного видеонаблюдения на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов. По мнению истицы, видеокамера ответчицы снимала ее частную жизнь. Суд счел это нарушением и присудили выплату компенсации морального вреда пострадавшей. В полиции сообщили, что такие камеры помогают при раскрытии правонарушений — видеозаписи активно используются правоохранителями. Адвокаты советуют при установке устройства в общем коридоре заручиться согласием соседей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) в Краснодаре завершил разбирательство по делу, касающемуся права жильца многоквартирного дома устанавливать камеру наружного видеонаблюдения в местах общего пользования. Суд пришел к выводу, что это является недопустимым вмешательством в личную жизнь, и обязал владельца камеры компенсировать моральный вред соседке. Решение суда опубликовано в картотеке судебной инстанции.

Спор начался в 2022 году. В многоэтажном доме на улице Дальней в Краснодаре один из жильцов установил видеокамеру в коридоре, общем на пять квартир. Камера была расположена над дверью ответчицы, объектив направлен прямо на входную дверь истицы, являющейся старшей по дому. Истице стало известно, что камера фиксирует все аспекты ее жизни, включая время ухода и возвращения домой, с кем она встречается и о чем разговаривает у двери. Более того, при открытой двери камера снимала даже происходящее в квартире, в том числе, в кадр частично попадала ее спальня.

При повторном рассмотрении крайсуд обязал ответчицу выплатить истице компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.

Пострадавшая обратилась в Ленинский районный суд Краснодара с требованиями обязать соседку демонтировать устройство и выплатить ей моральный вред в размере 50 тыс. руб. Сначала суды отказывали в удовлетворении требований, ссылаясь на то, что на момент рассмотрения дела видеокамера уже была демонтирована, а прямого запрета на установку таких устройств законодательство не содержит. Но кассационная инстанция обязала коллег из нижестоящих судов пересмотреть дело, обратив внимание на то, что в данном случае имело место вторжение в частную жизнь. При повторном рассмотрении крайсуд обязал ответчицу выплатить истице компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. Кассационный суд согласился с этим решением, «поскольку осуществляемая до демонтажа видеофиксация позволяла ответчице осуществлять сбор и хранение информации о частной жизни истицы и использовать эту информацию без ее согласия».

В пресс-службе УМВД по Краснодару «Ъ-Кубань» рассказали, что в записи таких камер часто помогают раскрытию преступлений. Правоохранители используют данные не только камер системы АПК «Безопасный город», но также и устройства, которые по собственной инициативе устанавливают организации и граждане для обеспечения собственной безопасности в подъездах, в лифтах, на фасадах домов, на парковках. «Это самый простой способ установить путь злоумышленника. И обычно поиск видеокамер и изучение записи с них — это первое с чего начинается расследование»,— пояснили в пресс-службе городской полиции.

«Закон не запрещает их установку в целях обеспечения охраны имущества, предотвращения противоправных и преступных действий. Тем не менее, практика указывает на то, что при установке такой техники необходимо учитывать риски привлечения к ответственности в связи с нарушениями прав других лиц на частную жизнь

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», адвокат Дмитрий Горбунов отмечает, что такое решение вполне соответствует сложившейся судебной практике, хотя не всякий подобный иск удовлетворяется. Сама по себе установка камеры в общем коридоре не является противозаконной, если при этом не причиняется ущерб общедомовому имуществу и нарушаются права других жильцов на неприкосновенность частной жизни, говорит он. Юрист отмечает, что никаких четко прописанных и формализованных правил установки камер в общедомовых помещениях в настоящее время нет.

«Закон не запрещает их установку в целях обеспечения охраны имущества, предотвращения противоправных и преступных действий. Тем не менее, практика указывает на то, что при установке такой техники необходимо учитывать риски привлечения к ответственности в связи с нарушениями прав других лиц на частную жизнь. Если такая камера устанавливается при входе в общий коридор, соединяющий сразу несколько квартир, у лифта или в подъезде, необходимо получить письменное согласие других жильцов, в противном случае формируются значительные риски привлечения к ответственности»,— поясняет адвокат.

Михаил Волкодав