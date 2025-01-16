В пожаре в Ярославской области погибли отец и сын

В пожаре в Ярославской области погибли два человека. Об этом сообщило МЧС России. Сигнал о возгорании в деревне Хабарово, д.9 Первомайского района поступил 11 января в 19:14, пожар был потушен в 21:56. Первоначально региональное управление МЧС сообщало о пострадавших. Как выяснилось, погибли два человека — отец и сын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

«42-летний мужчина в ожидании, пока разогреется ужин, задремал. С пригоревшей пищи пламя перекинулось на стены. Мужчина и его 66-летний отец, надышавшись едким дымом, погибли»,— сообщили в МЧС России по Ярославской области.

Также в результате пожара поврежден фронтон дома, кухня, стены. На месте работали семь пожарных на трех единицах техники. Как полагают в МЧС, трагедию мог бы предотвратить пожарный извещатель.

Антон Голицын