В Ярославской области продлят меры господдержки пострадавшим от БПЛА

В Ярославской области меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от применения беспилотных летательных аппаратов, планируют продлить на 2025 год. Проект указа губернатора об этом опубликован на сайте органов власти региона.

Ранее вышедшим указом губернатора помощь пострадавшим от атак беспилотников предусматривалась только в 2024 году. «Ъ-Ярославль» сообщал, что размер помощи составляет от 50 до 300 тыс. руб. в зависимости от вида ущерба.

Атаки БПЛА на Ярославскую область начались в 2024 году, о повреждении имущества граждан не сообщалось.

Антон Голицын