Дельфины в Черном море приплыли к эпицентру разлива мазута

В акватории Черного моря у Керченского пролива зафиксировали скопление дельфинов и морских свиней, которые приплыли из других районов вслед за мигрирующей рыбой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кандидата биологических наук, сотрудника филиала ФИЦ «ИнБЮМ РАН» — Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского Ирину Логоминову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа»

Сейчас происходит зимняя миграция хамсы, и в акватории моря на юго-востоке от Крымского полуострова наблюдается скопление афалин, которые прибыли из западных и юго-западных районов. Они мигрировали в поисках рыбы, чтобы восполнить запасы, утраченные за зиму.

Как отметила кандидат биологических наук, помимо афалин, которые являются самыми крупными млекопитающими Черного моря, в районе Керченского пролива можно встретить дельфинов-белобочек и азовских морских свиней, которые являются местным подвидом морских свиней. По словам ученого, несколько дней назад в районе, где произошел разлив нефтепродуктов, было замечено скопление млекопитающих. Она отметила, что в этом месте также обитает популяция афалин, для которых данная территория является родной. Обычно дельфины остаются на одном месте и лишь изредка совершают подобные миграции. Ирина Логоминова объяснила, что специалисты используют специальные методы учета, чтобы идентифицировать дельфинов из разных сообществ.

Она также отметила, что в зоне загрязнения мазутом для животных существует множество опасностей, включая общую интоксикацию организма и связанные с этим нарушения в работе внутренних органов. Прогнозирование этих рисков затруднено тем, что за последний месяц разрозненные скопления мазута распространились на обширной территории у берегов Крыма и Кубани. Невозможно точно определить границы загрязнения, а также неизвестно, где и на какой глубине нефтепродукты находятся в толще воды.

Алина Зорина