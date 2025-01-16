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Коммерсантъ FM
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На Украине задумались над заменой доллара на евро как курсообразующей валюты

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова высказала мнение, что Киеву необходимо отказаться от использования доллара в качестве курсообразующей валюты и осуществить в этой связи переход к евро. Об этом написало местное издание «Обозреватель».

«Если мы хотим стать частью Евросоюза, иметь доступ к их рынкам ...мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводится большинство операций. Это неотвратимое будущее»,— заявила госпожа Рожкова (цитата по ТАСС).

Замглавы украинского Нацбанка добавила, что в случае принятия такого решения не ожидает резкого перехода: его конкретные сроки еще предстоит уточнить. По словам Екатерины Рожковой, сейчас на фоне продолжающегося конфликта для этого «не лучшее время».

В феврале 2022 года НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 гривны за доллар и в дальнейшем принимал меры для его удержания. 21 июля 2022 года регулятор объявил о девальвации гривны на 25%. Осенью 2023 года украинские монетарные власти приняли решение перейти к гибкому курсу, пообещав минимизировать разницу между наличным и официальным значениями. 27 мая 2024 года впервые в истории страны официальный курс доллара превысил 40 гривен, украинская валюта продолжает дешеветь.

Фотогалерея

Натуральная дедолларизация

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Русские медведи предпочитают закусывать зеленью &lt;br> Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Русские медведи предпочитают закусывать зеленью
Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Топор судьбы&lt;br> Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Топор судьбы
Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Время избавиться от всего лишнего&lt;br> Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Время избавиться от всего лишнего
Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Фото: George Lane / AP

В огне горит, в воде тонет&lt;br> Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

В огне горит, в воде тонет
Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

Фото: Don Ryan / AP

Оковы тяжкие падут&lt;br> Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Оковы тяжкие падут
Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

По данным ЦБ, в 2023 году в России выявили больше 1,1 тыс. фальшивых американских купюр&lt;br> Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

По данным ЦБ, в 2023 году в России выявили больше 1,1 тыс. фальшивых американских купюр
Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под прикрытием&lt;br> Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Под прикрытием
Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Доллар объединяет&lt;br>Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Доллар объединяет
Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В таких стенах и пьется легче &lt;br> Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

В таких стенах и пьется легче
Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Дело — шляпа&lt;br> Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова (признан иностранным агентом) в Тулу, 2006 год

Дело — шляпа
Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова (признан иностранным агентом) в Тулу, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Где тонко, там и рвется&lt;br> Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Где тонко, там и рвется
Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В мягких лапах &lt;br> Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

В мягких лапах
Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Главное, чтобы костюмчик сидел&lt;br> Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Главное, чтобы костюмчик сидел
Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Глас народа&lt;br> Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Глас народа
Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Брушко  /  купить фото

Запретительные знаки&lt;br> Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Запретительные знаки
Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Деньги на ветер&lt;br> Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Деньги на ветер
Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Куда только не ступала нога человека&lt;br> Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Куда только не ступала нога человека
Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

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Русские медведи предпочитают закусывать зеленью
Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Топор судьбы
Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Время избавиться от всего лишнего
Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Фото: George Lane / AP

В огне горит, в воде тонет
Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

Фото: Don Ryan / AP

Оковы тяжкие падут
Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

По данным ЦБ, в 2023 году в России выявили больше 1,1 тыс. фальшивых американских купюр
Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под прикрытием
Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Доллар объединяет
Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В таких стенах и пьется легче
Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Дело — шляпа
Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова (признан иностранным агентом) в Тулу, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Где тонко, там и рвется
Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В мягких лапах
Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Главное, чтобы костюмчик сидел
Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Глас народа
Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Брушко  /  купить фото

Запретительные знаки
Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Деньги на ветер
Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Куда только не ступала нога человека
Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

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