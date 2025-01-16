Запорожский губернатор опроверг данные об эвакуации из Васильевского района
Данные о подготовке к эвакуации жителей Васильевского муниципального округа Запорожской области следует рассматривать как информационный вброс со стороны Украины. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Фото: пресс-служба президента РФ
«Ситуация <...> округе стабильная, все службы работают в штатном режиме. Город под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности»,— написал господин Балицкий в Telegram-канале.
В связи с появлением в публичном пространстве недостоверных сведений глава региона призвал жителей доверять только проверенным источникам и игнорировать звонки, поступающие с неизвестных номеров.
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