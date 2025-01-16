Запорожский губернатор опроверг данные об эвакуации из Васильевского района

Данные о подготовке к эвакуации жителей Васильевского муниципального округа Запорожской области следует рассматривать как информационный вброс со стороны Украины. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ситуация <...> округе стабильная, все службы работают в штатном режиме. Город под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности»,— написал господин Балицкий в Telegram-канале.

В связи с появлением в публичном пространстве недостоверных сведений глава региона призвал жителей доверять только проверенным источникам и игнорировать звонки, поступающие с неизвестных номеров.